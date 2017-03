Nach Sturm zeitweise Sperre der Pinzgauer Straße

Die B 311 Pinzgauer Straße soll bei Schwarzach (Pongau) für etwa zwei Wochen immer wieder bis zu 20 Minuten gesperrt werden. Grund dafür sind Reparaturarbeiten nach dem Föhnsturm vergangener Woche.

Betroffen ist der Straßenabschnitt zwischen dem Schönbergtunnel und dem Mauttunnel. Dort muss die Staßenmeisterei während der nächsten zwei Wochen Steinschlagnetze und Schutzzäune reparieren, sowie entwurzelte Bäume entfernen.

Ausweichmöglichkeit über Dienten und Mühlbach

Dazu wird der Verkehr zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr immer wieder angehalten, sagt Straßenmeister Johann Mußbacher. In spätestens zwei Wochen sollen die Reparaturen abgeschlossen sein, heißt es seitens der Straßenmeisterei. Es wird empfohlen großräumig über den Dientener-Sattel und Filzen-Sattel auszuweichen.

Heftiger Föhnsturm entwurzelte Bäume

Die Schäden entstanden bei dem Föhnsturm am 4. März. Dabei wurden oberhalb der Pinzgauer Straße Bäume entwurzelt. Diese stürzten am Streckenabschnitt zwischen Schönberg- und Mauttunnel in Steinschlagschutzzäune, die dabei teilweise beschädigt wurden.

Bereits am Tag des Sturmes selbst, mussten mehrere Straßen und Skilifte gesperrt werden - mehr dazu in: Lift- und Straßensperren wegen Föhnsturms (salzburg.ORF.at; 4.3.2017)