Drogen mit Brief verschickt: 26-Jähriger angezeigt

Einem Hotel in Tweng (Lungau) wurde ein Brief zugestellt, in dem sich weißes Pulver befand. Am Brief stand nur ein Vorname - die Polizei stellte fest, dass das weiße Pulver Kokain gewesen ist.

Die Postsendung war nur mit einem Vornamen versehen und kam aus Holland. Die Polizei konnte auch rasch den Empfänger ausforschen - ein 26-jähriger Mann aus Holland. Der Mann gab an, in seinem Heimatland bereits Kokain und andere Suchtmittel konsumiert zu haben. In Österreich habe er, laut seinen Angaben, aber keine Drogen konsumiert oder eingeführt. Der 26-Jährige wird angezeigt.