So viele Fischer wie noch nie

In Salzburg gibt es so viele Fischer wie noch nie. Mehr als 10.000 Mitglieder hatte der Landesfischereiverein 2016. Vor allem immer mehr Frauen und Touristen kommen an die Salzburger Flüsse, Seen und Teiche.

Exakt 10.049 Anglerinnen und Angler verzeichnete der Landesfischereiverband im Vorjahr. Eine Erklärung, warum Salzburg so beliebt bei den Fischern ist, gebe es aber selbst beim Landesfischereiverband nicht, sagte Geschäftsführerin Daniela Latzer. „Wir sind selbst positiv überrascht, dass es jedes Jahr wieder eine Steigerung gibt. Wir machen aber keine Werbung, der Zuwachs kommt von selbst.“

ORF

Viele Neo-Fischer vor allem im Flachgau

Die meisten neuen Fischerinnen und Fischer gibt es im Flachgau. 600 Mitglieder sind im Sportfischereiverein eingeschrieben. Es werden aber jährlich mehr, sagte Werner Schörghofer, Obmann im Salzburger Sportfischereiverein. „Fischen kann man sehr leicht erlernen und wenn man es nicht übertreibt, dann ist es auch nicht so teuer. Wir haben im Jahr 2016 65 neue Mitglieder verzeichnen können. Man merkt, dass sich diese Entwicklung auch 2017 vorsetzt, mit 42 neuen Mitgliedern bis jetzt.“ Jugendliche und Frauen seien auch immer interessierter, sagte Schörghofer.

Auch bei Gästen wird das Fischen immer attraktiver. Im letzten Jahr wurden 14.765 Gastfischerkarten ausgestellt, das ist eine Zunahme um mehr als 2.500 Lizenzen gegenüber dem Jahr 2015.

Fliegenfischen-Schnupperkurs für Frauen

Am Samstag hat das Frauenbüro der Stadt Salzburg für Frauen einen eigenen Fliegenfischen-Schnupperkurs angeboten. Den interessierten Frauen wurde von Köderkunde bis zur richtigen Wurftechnik alles gezeigt.