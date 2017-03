Nach Massenschlägerei: Verdächtige ausgeforscht

Auf der Salzburger Ausgehmeile Rudolfskai ist es Freitag früh zu einer Massenschlägerei gekommen. Zwei der mutmaßlichen Täter konnten von der Polizei ausgeforscht werden. Sie sollen eine Gruppe von sieben Italienern attackiert haben.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Salzburger und einen 17-jährigen in Salzburg lebenden Serben. Laut einem Bericht der Salzburger Polizei, sollen sie am frühen Freitag morgen eine Gruppe von sieben Italienern attackiert haben.

Die Massenschlägerei hat sich auf der Salzburger Lokalmeile „Rudolfskai“ zugetragen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Italiener von einer Gruppe zwischen fünf und sieben Personen angegriffen worden sein. Im Laufe des Tages konnten zwei der zunächst unbekannten Täter ausgeforscht werden.

Gesichtsverletzungen unbestimmten Grades

Mehrere Personen der italienischen Gruppe zogen sich bei dem Angriff Gesichtsverletzungen unbestimmten Grades zu. Ermittlungen zur Ausforschung weiterer Tatverdächtiger sind im Gange.

