Georg Streitberger beendet Karriere

Der Maishofener (Pinzgau) Skifahrer Georg Streitberger hat am Donnerstag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der 35-jährige hat zwei Super-G und eine Abfahrt gewonnen.

Insgesamt bestritt Streitberger 159 Weltcuprennen, drei davon konnte er gewinnen. Bei Weltmeisterschaften war das beste Ergebnis ein achter Rang 2015 im Super-G von Beaver Creek. „Das große Ziel ist mir verwehrt geblieben, Medaillen wären lässig gewesen. Aber ich bin trotzdem stolz auf die Weltcup-Podestplätze“, sagte Streitberger bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

APA/Herbert Neubauer

„Entscheidung leicht gefallen“

Sein letztes Rennen bestritt der Maishofener am 2. Dezember 2016 mit dem Super-G in Val d’Isere. Wenige Tage später wurde er nach einem Sturz am Hahnenkamm in Kitzbühel wegen eines Risses am Außenmeniskus operiert. Seitdem hatte er Knieprobleme: „Die Entscheidung ist mir leicht gefallen, weil ich gemerkt habe, es geht nicht mehr“, meinte Streitberger.

