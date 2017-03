Asylkrise: Zahl der Straftaten stark gestiegen

Mit einem Plus von neun Prozent sind die Strafanzeigen in Salzburg bundesweit am stärksten gestiegen. Die Polizei erklärt das damit, dass Salzburg als Grenzstadt zu Deutschland von der Asylkrise besonders stark betroffen sei.

In der Landeshauptstadt wurden mehr Delikte angezeigt als in allen fünf Salzburger Landbezirken gemeinsam. In die Statistik für das Jahr 2016 flossen auch zahlreiche Anzeigen ein, die direkt mit der Asylkrise im Herbst 2015 in Zusammenhang standen, sagt Polizeisprecherin Eva Wenzl: „Die Grenzübergange in Salzburg, wie beispielsweise der Walserberg, sind durchaus ein Nadelöhr, die sich auf die Kriminalstatistik in der Stadt Salzburg ausgewirkt haben.“

40 Migranten stranden pro Woche in Salzburg

Derzeit stranden etwa 40 Migranten, Einwanderer und Flüchtlinge pro Woche in Salzburg. Diese werden entweder von den deutschen Behörden aus Bayern abgewiesen oder zurückgeschickt, oder sie werden von der Polizei beim Salzburger Hauptbahnhof als illegal Reisende aufgegriffen und registriert.

Viele Straftaten beim Bahnhof

Die am Montag präsentierte Kriminalstatistik zeigt, dass die Zahl der Delikte rund um den Salzburger Hauptbahnhof stark zugenommen haben. Die häufigsten Straftaten sind der Raub von Handtaschen, Ladendiebstähle, Suchtmittelvergehen und Körperverletzungen. Nach jahrelangem Sparkus ist die Polizei nun damit beschäftigt, neue Nachwuchskräfte auszubilden. Innenminister Wolfgang Sobokta (ÖVP) kündigte am Montag Personal- und Investitionsoffensiven an. Junge Polizisten dürfen derzeit nach sechs Monaten Ausbildung an den Grenzen eingesetzt werden.

Stärkster Anstieg im bundesweiten Vergleich

Während die Strafanzeigen österreichweit im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent zunahmen, stiegen die Delikte im Bundesland Salzburg um 9,2 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das einen Anstieg von 2.802 Delikten, auf insgesamt 33.168 Anzeigen im Jahr 2016. Vor allem in der Stadt Salzburg nahmen die Straftaten im vergangenen Jahr stark zu - mehr dazu in: Kriminalität: 9,2 Prozent mehr Anzeigen (salzburg.ORF.at; 6.3.2017).

