Zauchensee: zwei verletzte Skifahrer

Montagvormittag kollidierten zwei Skifahrer im Skigebiet Zauchensee (Pongau) und verletzten sich dabei schwer. Ein Tscheche erlitt Kopfverletzungen, der beteiligte Schüler wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Beim Rosskopf stießen der 33-jährige Tscheche und der 15-jährige Schüler aus Österreich zusammen. Der Aufprall war so stark, dass der Tscheche mit Kopfverletzungen in die Christian Doppler Klinik nach Salzburg gebracht wurde. Zum Verletzungsgrad des Schülers war Dienstagvormittag noch nichts bekannt. Er wurde im Landeskrankenhaus behandelt. Auch der Unfallhergang stand am Dienstag noch nicht fest. Beide Skifahrer konnten bislang noch nicht befragt werden.