Asylkrise: Rückkehrzentrum auch in Salzburg

Auch in Salzburg soll eines der so genannten Rückkehrzentren für abgelehnte Asylwerber entstehen. Die Bundesregierung will den Druck erhöhen, um Migranten und illegale Einwanderer in Herkunftsländer zurückzubringen.

Es soll auch Beratung für Migranten geben, die nun abgeschoben werden sollen. Auch Strafen gegen Unwillige sind geplant.

Der bundesweit für dieses Thema zuständige Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) schlägt vor, die neuen Rückkehrzentren beispielsweise in Sondertransitzonen von Flughäfen einzurichten. Er will ein solches Zentrum in jedem Bundesland etablieren.

Landesrätin aus Wien noch nicht informiert

Welche Pläne es genau gibt, das weiß die in Salzburg für das Asylwesen zuständige Landesrätin Martina Berthold (Grüne) noch nicht: „Ich kann noch nichts Genaueres sagen, kenne bisher nur Fragmente von den Plänen des Innenministeriums aus den Medien.“ Die neuen Rückkehrzentren sind Teil der Verschärfung des Fremdenrechts. Dabei sollen Einwanderer, die einen negativen Asylbescheid bekommen haben, Österreich schnellstmöglich wieder verlassen.