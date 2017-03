Zweijähriger in Bach gestürzt - Lebensgefahr

Nach einem Sturz in die Fischach in Hallwang-Tiefenbach (Flachgau) Sonntagnachmittag ist ein zweijähriger Bub in kritischem Zustand. Das Kind war laut Einsatzkräften rund zehn Minuten unter Wasser.

Um 16.46 Uhr traf der Notruf beim Salzburger Roten Kreuz ein. Einsatzteam fuhren gleich zur Unfallstelle am Hallwanger Forellenweg. Der Notarzt reanimierte den Buben. Der Zweijährige wurde ins Salzburger Landeskrankenhaus gebracht und wird dort intensivmedizinisch behandelt.

Über den Hergang des Unglücks gibt es noch keine Informationen. Die Polizisten seien noch im Einsatz, hieß es auf ORF-Anfrage Sonntagabend.