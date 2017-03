Graffiti-Sprayer in Altstadt gefasst

Nach einer Verfolgungsjagd in der Salzburger Altstadt hat die Polizei jetzt mehrere mutmaßliche Graffiti-Sprayer gefasst. Einer von ihnen sitzt in Haft, weil gegen ihn mehrere Haftbefehle und Verurteilungen in Deutschland vorlagen.

Die drei mutmaßlichen Sprayer waren Freitag am frühen Nachmittag einem Polizisten in seiner Freizeit auf dem Kapuzinerberg aufgefallen: Die jungen Männer sprühten auf einen Steinwand unterhalb des Kapuzinerklosters auf dem Kapuzinerberg die Buchstaben „SVAS“ in Violett - was meist als Kürzel der Fans des SV Austria Salzburg verwendet wird.

Polizei Salzburg

Als Beamte die drei jungen Männer stellten, liefen zwei von ihnen davon. Beide konnten erst nach einer Verfolgung durch gleich mehrere Streifen gestellt werden. Einer der beiden - ein 23-jähriger Flachgauer - hatte violett gefärbte Hände. Bei ihm wurden auch Spraydosen, Handschuhe, Lackstifte und ein Joint gefunden. Bei der Einvernahme war er aber nicht geständig.

Umfangreiches Strafregister bei 24-Jährigem

Der zweite Flüchtende versteckte sich hingegen hinter einem Lastwagen beim Mirabellgarten und konnte erst dort festgenommen worden. Der 24-jährige Salzburger hatte in Deutschland laut Polizei schon ein umfangreiches Register angesammelt - mit Verurteilungen und Haftbefehlen unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahl oder Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Er sei geflüchtet, weil er genau wegen dieser Haftbefehle nicht von der Polizei gefasst werden wollte, sagte der 24-Jährige den Beamten. Eine Beteiligung an der Sprayaktion stritt aber auch er ab. Er wird trotzdem - so wie der 23-Jährige - wegen des Verdachts der Sachbeschädigung angezeigt. Beim dritten mutmaßlichen Beteiligten, der sich widerstandslos verhören ließ, müssen die Beamten erst klären, ob er an der Sprayaktion beteiligt war.