Lungau Hauptdarsteller in neuem „Universum“

Salzburgs kleinster Bezirk, der Lungau, ist jetzt Hauptdarsteller einer eigenen „Universum“-Folge. Bei der Vorpräsentation am Donnerstag in der Burg Mauterndorf waren Lungauer und Gäste begeistert.

Seit 30 Jahren schon die renommierte Sendereihe auf Entdeckungsreise durch die ganze Welt - erstmals wird jetzt der Lungau besucht. Zwei Jahre lang war das „Universum“-Team für diesAufnahmen der Lungauer Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt unterwegs. „Man spricht hier von etwa 100 Drehtagen, die sich hier anhäufen“, schildert Produzent Lukas Kogler. „Man muss genau aufs Wetter schauen. Wir drehen nur in der Früh und am Abend und wenn die Lichtbedingungen passen.“

ORF

Oft mussten die Kameramänner tagelang abwarten, um im richtigen Moment bereit zu sein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ist Andrew Soloman, Leiter der „Universum“-Redaktion, überzeugt: „Die kargen und sehr sanften Landschaften - alles in extremer Nähe zueinander. Das ist Stoff für ein perfektes ‚Universum‘.“

„Sprachlos“ über die Bilder

Bei der Vorpräsentation in Mauterndorf waren die Lungauer Vertreter begeistert: „Ich ziehe immer wieder den Hut vor den Kameraleuten, welche Aufnahmen sie da zusammenbekommen. Ich war einfach sprachlos, wie ich die erste Rohschnitt-Fassung gesehen habe“, schwärmte Markus Schaflechner vom Biosphärenpark Lungau. „Als Touristiker sieht man auch einen gewissen Wert in der Vermarktung. Wie groß der ist, ist nicht zu beziffern“, ergänzte Martin Sagmeister, Obmann der Ferienregion Lungau.

ORF

Auch Naturschutzreferentin Astrid Rössler (Grüne) zeigte sich beeindruckt: „Es ist eine Mischung aus Stolz und Ehrfurcht, dass man diese Aufnahmen sieht und weiß: Dass ist unser Land, unser Lungau. Das ist schon sehr bewegend.“

„Universum“ über den Lungau Der Lungau ist jetzt Star einer eigenen „Universum“-Ausgabe: „Lungau - Wildnis im Herzen der Tauern“ wird am 14. März ausgestrahlt.

Gesendet wird „Lungau - Wildnis im Herzen der Tauern“ am 14. März um 20.15 Uhr in ORF 2 - mehr dazu in tv.ORF.at.