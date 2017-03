Keine Stimme: Fendrich muss Konzerte absagen

Rainhard Fendrich musste Donnerstagabend sein Konzert in der Salzburgarena in der Stadt Salzburg wegen Stimmproblemen zur Pause abbrechen. Auch die Konzerte in den kommenden Tagen wurden abgesagt.

Die 62 Jahre alte Austropop-Legende sagte schon zu Beginn des Konzerts Donnerstagabend in Salzburg zu den Besuchern: „Wie Sie hören, bin ich etwas erkältet. Wir haben uns lange überlegt, ob wir das Konzert nicht absagen sollen. Und ich habe mir gedacht: Nein, in Salzburg kann ich nicht absagen.“

Salzburger Konzert wird wiederholt

In der ersten Hälfte des Konzerts begeisterte Fendrich auch seine Fans. Doch nach der Pause kam der Künstler nicht mehr auf die Bühne zurück. Die Stimme war zu lädiert. Die Karten behalten aber ihre Gültigkeit, hieß es vom Veranstalter gegenüber dem ORF. Das Konzert werde in voller Länge und mit voller Stimme nachgeholt.

Fendrichs Konzerte in den nächsten Tagen in Graz, Linz, Passau (Bayern) und Innsbruck werden auch abgesagt. Das gab die LS Konzertagentur am Freitag bekannt: „Der Arzt des Sängers hat Fendrich absolutes Sprech- und Singverbot verordnet“, heißt es in der Aussendung. Für alle Termine sollen in Kürze Nachholtermine bekannt gegeben werden. Bereits gekaufte Tickets behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.

Verständnis vom Publikum

Das Publikum in der Salzburgarena nahm den Abbruch gelassen: „Traurig bin ich nicht. Ich freue mich auf das nächste Konzert“, sagte ein Besucher. Auch einer Besucherin war klar: „Es ist zwar schade. Aber man hat’s schon irgendwie gehört, dass er sich schwer getan hat. Das versteht man, eh klar.“