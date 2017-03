Apres-Ski: Kellnerin verprügelt

Alkoholkonsum beim Apres-Ski in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) dürfte einen 22-jährigen Niederländer aggressiv gemacht haben. Er soll eine Kellnerin verprügelt und verletzt haben.

Der schwer betrunkene Gast schlug laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen gegen 17.00 Uhr auf die Kellnerin eines Apres-Ski-Lokals in Hinterglemm ein. Die Deutsche wurde verletzt. Das Rote Kreuz brachte sie ins Krankenhaus nach Zell am See (Pinzgau).

Skilehrer wollte der Frau helfen

Ein Skilehrer, der ebenfalls aus Deutschland stammt, sei der Frau noch zu Hilfe geeilt, sagen Ermittler. Dabei habe der aggressive Niederländer dem 24-Jährigen einen Stoß gegen die Brust versetzt. Der Skilehrer klagte über Schmerzen, er suchte aber offenbar keinen Arzt auf.

Ein Alko-Test der Polizei bei dem Niederländer ergab 1,66 Promille. Der Mann wird angezeigt.