Autounfälle: Bub und Mann gerammt

Der elfjährige Fahrer eines Tretrollers ist bei einem Verkehrsunfall in St. Georgen (Flachgau) schwer verletzt worden. Und bei Adnet (Tennengau) wurde ein Fußgänger vom Auto einer Frau erfasst. Er erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Der Bub in St. Georgen war Donnerstagabend mit einem so genannten Micro-Scooter unterwegs. Er prallte auf die Motorhaube und Windschutzscheibe eines Pkw und blieb dann vor dem Wagen liegen.

Frau konnte das Überfahren verhindern

Die seitlich-rechtwinkelige Kollision ereignete sich laut Polizei um 17.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraße 205 mit der Sportplatzstraße im Ortsteil Obereching. Die 22-jährige Autolenkerin, die auf der L205 fuhr, konnte noch voll bremsen. Sie blieb offenbar unverletzt. Der Elfjährige wurde vom Team des Rettungshubschraubers in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Adneter am Abend von Pkw erfasst

Bei dem schweren Unfall in Adnet überquerte der 50-jährige Fußgänger im Ortsteil Seefeldmühle bei Dunkelheit die Wiestal-Landesstraße. Das Auto einer 45-Jährigen aus dem Bezirk Braunau (Oberösterreich) erfasste den Einheimischen. Er wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Die Lenkerin wurde laut Polizei nicht verletzt. Die Kollision ereignete sich um 20.35 Uhr. Die Frau war von Ebenau (Flachgau) kommend in Richtung Hallein (Tennengau) unterwegs. Der schwerverletzte Mann wurde vom Roten Kreuz in die Chirurgie West nach Salzburg gebracht.