Skifahrer irrten im freien Gelände umher

Drei Skifahrer aus Estland haben sich Mittwochnachmittag in Sportgastein (Pongau) in unwegsamem Gelände verfahren. Die Männer irrten stundenlang umher, dabei gingen neben ihnen mehrere Lawine ab.

Gegen Mittag fuhren die drei Männer von der Bergstation am Kreuzkogel in Sportgastein talwärts. Die Männer wollten im freien Gelände Richtung Anlauftal-Höhkar abfahren. Sie ignorierten Warntafeln und fuhren in lawinengefährdetes Gelände ein. Dabei verloren die Freizeitsportler oberhalb der Wasserfälle auf rund 1.900 Metern die Orientierung. Die Männer versuchten am Nachmittag erneut aufzusteigen, um die richtige Abfahrt ins Tal zu finden.

Esten von mehreren Lawine bedroht

Während die Skifahrer stundenlang im Gelände umherirrten, gingen neben ihnen mehrere Lawinen ab. Erst gegen 17.00 Uhr verständigten die Männer die Polizei. Eine Besatzung des Polizeihubschraubers konnte die drei Skifahrer kurz vor Einbruch der Dunkelheit unverletzt aus einer Höhe von 2.200 Metern bergen und ins Tal fliegen.