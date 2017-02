Faistenau: Betroffenheit nach tödlichem Unfall

Nach dem tödlichen Unfall in Faistenau herrscht große Betroffenheit in der Flachgauer Gemeinde. Ein alkoholisierter 17-Jähriger ist am Wochenende von der Straße abgekommen. Eine gleichaltrige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall getötet.

3.000 Einwohner hat die Gemeinde Faistenau (Flachgau). Am Montag herrscht nach dem tragischen Verkehrsunfall am Wochende tiefe Trauer bei den Bewohnern. Niemanden lässt das Schicksal der Jugendlichen unberührt, sagt der Diakon der Gemeinde Martin Stöllinger: „Der ganze Ort ist tief betroffen, alle sind im Trauerzustand“. Der Seelsorger versucht für die Betroffenen da zu sein: „Wir können miteinander beten und miteinander weinen. Auf das Warum gibt es keine Antwort“.

Am Montag trauern Freunde der verstorbenen 17-Jährigen an der Unfallstelle in Faistenau. Sie haben Blumen und zahlreiche Kerzen niedergelegt um der Verstorbenen zu gedenken.

Mitfahrer werden noch auf Intensivstation behandelt

Noch immer liegen zwei der Mitfahren auf der Intensivstation in Salzburger Spitälern. Laut Angaben der behandelnden Ärzte sind sie außer Lebensgefahr. Sachverständige sind dabei das Fahrzeugwrack zu untersuchen um die genaue Unfallursache zu klären.

Der Unfall hatte sich in der Nacht auf Samstag in einem Waldstück im Ortsteil Lidaun ereignet. Um Zigaretten zu holen sollen die Jugendlichen nach einer Party noch einmal in das Fahrzeug gestiegen sein. Dabei kam es zu der Tragödie - mehr dazu in: 17-Jährige bei Verkehrsunfall getötet (salzburg.ORF.at; 25.2.2017)