Weiter starke Teuerung beim Wohnen

Immobilien sind in Salzburg schon wieder teurer geworden. Den stärksten Anstieg gibt es bei neuen Häusern und Grundstücken. Trotz allgemein hoher Preise ist Wohnen auf dem Land noch immer deutlich günstiger als in der Landeshauptstadt.

Im landesweiten Vergleich sind neue Häuser seit dem Vorjahr um sieben Prozent teurer geworden und Grundstücke um fünf Prozent. Bei den Mieten habe es hingegen „moderate Anstiege“ gegeben, teil das Internet-Fachportal ImmobilienScout24 mit. Die Mieten für gebrauchte Wohnungen sind seit 2016 um ein Prozent gestiegen, die für neue um zwei Prozent.

Landesweit große Preisunterschiede

Um die Vergleiche zwischen der sehr teuren Landeshauptstadt und den fünf Salzburger Bezirken anschaulicher zu machen, haben die Experten des Fachportals ein neu gebautes „Salzburg-Haus“ mit 124 Quadratmetern Wohnfläche angenommen. Im landesweiten Schnitt kostet das derzeit 460.100 Euro. In Tamsweg (Lungau) würde es „nur“ 325.900 Euro kosten, der günstigste Preis. In der Landeshauptstadt schlagen dagegen 632.200 Euro zu Buche, das ist eine Rekordmarke und ein ganzes Drittel mehr als in Tamsweg.

So viel Wohnung bekommt man laut ImmobilienScout24 in Salzburgs Bezirken für sein Geld:

ImmobilienScout24

Bei den neuen Eigentumswohnungen (Vergleichsgröße 77 Quadratmeter) liegt der Landesdurchschnitt bei 317.000 Euro. Die günstigsten gibt es wiederum in Tamsweg (Lungau), wo eine neue 238.500 Euro kostet. In Hallein (Tennengau) beträgt der Preis 248.700 Euro. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen sind die Preise etwas niedriger, die beschriebenen Trends setzen sich aber auch hier fort.

Starke Preissteigerung bei Grundstücken

Neben der Landeshauptstadt bezeichnen die Experten den Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau) als Hotspot bei den Preisen. Hier habe es bei den Grundstücken teilweise Preisanstiege um elf Prozent gegeben, bei neuen Häusern um vier Prozent und fünf Prozent bei Mieten für gebrauchte Wohnungen. Der Markt für Grundstücke sei besonders dynamisch, heißt es. Neben Salzburg-Umgebung hätten hier auch St. Johann im Pongau (plus sechs Prozent) und Tamsweg (plus sechs Prozent) stark zugelegt.