Herz-Kreislauf-Check: nur jeder Zweite geht hin

Die Mediziner der Landeskliniken appellieren an ein größeres Interesse der Salzburger an der groß angelegten Herz-Kreislauf-Reihenuntersuchung. Nur jeder Zweite unterzieht sich der kostenlosen Gesundenuntersuchung.

Zielgruppe der Paracelsus-10.000-Reihenuntersuchung sind Salzburger und Salzburgerinnen zwischen 40 und 70 Jahren. Der Gesundheitstest an den Salzburger Landeskliniken untersucht, wie die Zahl der Herzinfarkte und anderer Herz-Kreislauferkrankungen verringert werden kann. Die in Frage kommenden Studienteilnehmer werden per Zufallstreffer aus dem Melderegister ausgewählt und bekommen anschließend einen Brief mit einer Einladung zur Gesundenuntersuchung. Doch nur jeder Zweite nimmt letztendlich auch am Check teil. Studienleiter Bernhard Paulweber appelliert an die Salzburger, den kostenlosen Gesundheitstest in Anspruch zu nehmen. „Wir würden uns auf jeden Fall eine höhere Teilnahmerate wünschen. Je mehr Personen an der Studie teilnehmen, desto repräsentativer werden die Ergebnisse auch. Unser großes Ziel ist eine Beteiligung wie in den skandinavischen Ländern - dort liegt die Teilnahmerate bei 90 Prozent“, sagte Paulweber.

Salzburg: bislang 4.300 Teilnehmer

Bislang haben in Salzburg rund 4.300 Männer und Frauen zwischen 40 und 70 Jahren an der Herz-Kreislauf-Gesundenuntersuchung teilgenommen. Der Test ist kostenlos samt anschließender Beratung. Die Reihenstudie läuft noch bis Ende 2018.