Weiterhin Freilandeier aus Hühner-Wintergarten

Am Samstag endet im Salzburger Flachgau die zwölfwöchige Frist, innerhalb derer Hühnereier trotz Stallpflicht als Freilandeier angeboten werden dürfen. Nun ermöglicht eine Sonderregelung den weiteren Verkauf.

Der Salzburger Flachgau ist der erste Bezirk in Österreich, in dem am Samstag die zwölfwöchige Frist für Freilandeier abläuft. Im übrigen Österreich ist die Stallpflicht von Geflügel erst im Jänner verordnet worden, die Frist endet daher erst im April. Nach Ablaufen der EU-Frist müssten im Flachgau künftig Freilandeier als Eier aus Bodenhaltung vermarktet werden - mehr dazu in: Vogelgrippe: Bald keine Freilandeier mehr? (salzburg.ORF.at; 8.2.2017)

Hühner-Wintergarten als Sonderregelung

Allerdings gilt in Österreich ab sofort eine Sonderregelung: Wenn ein Bauer eine Art Wintergarten für seine Hennen hat, dann können die Landwirte ihre Hühnereier auch weiterhin in der Freiland-Kategorie vermarkten, sagt Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) . Es gehe darum, „die Möglichkeit zu Schaffen, dass die Tiere einen überdachten Außenauslauf haben, wo im Prinzip eine Wand nur mit Gitter versehen wird, sodass es ein Außenklima gibt, und am Boden Scharrvorrichtungen eingerichtet werden“.

ORF

Rupprechter: Regelung mit EU-Kommission abgeklärt

Sind diese Bedingungen erfüllt, können die Eier laut Rupprechter weiterhin als Freilandeier vermarktet werden. Diese Regelung sei EU-rechtskonform, so der Landwirtschaftsminister: „Das haben wir auch mit der Kommission so geklärt“.

Derartige Hühner-Wintergärten sind bereits weit verbreitet. Etwa die Hälfte der Hühnerbauern hat einen solchen Wintergarten für ihre Legehennen. Die Hühner haben dabei einen Auslauf ins Freie, wenn auch nur einen Kleinen. Die Sonderregelung betrifft in Österreich 700.000 Bio-Legehennen und 1,4 Millionen konventionelle Freilandhennen. Zumindest bis Mai soll die neue Frist gelten. Ohne dieser Ausnahme würden Hühnerbauern pro Freiland-Ei vier Cent verlieren. Ein Bauer mit 2.000 Legehennen, der normalerweise Freilandhaltung betreibt, würde dadurch am Tag mindestens 80 Euro weniger einnehmen.

