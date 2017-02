Rezeptionist belästigt Hotelgast

Der Nachtportier eines Salzburger Hotels soll Dienstagnacht eine Reisende sexuell belästigt haben. Er habe der jungen Frau angeboten, in seinem Personalzimmer zu übernachten. Dort soll es zu den Übergriffen gekommen sein.

Die 18-jährige philippinisch-stämmige Reisende wollte lediglich die Zeit bis zur Abfahrt ihres Anschlusszuges überbrücken. Dazu wollte sie in einem Hotel im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofes einchecken. Dort soll ihr der Rezeptionist angeboten haben, statt in einem Hotelzimmer in seinem Personalzimmer zu übernachten.

Hotelgast Platz in Personalzimmer angeboten

Die junge Frau stimmte dem Angebot des Rezeptionisten zu. Als der Angestellte schließlich gegen 23.30 Uhr in sein Zimmer kam, soll er zudringlich geworden sein und damit begonnen haben, die 18-Jährige am Oberschenkel zu streicheln. In der Folge verließ die Frau das Zimmer und das Hotel. Die Polizei ermittelt nun gegen den Rezeptionisten. Ihm wird sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Die junge Philippina konnte ihren Anschlusszug am Mittwochmorgen erreichen und ist inzwischen weitergereist. Der Nachtportier soll noch am Nachmittag vernommen werden.

