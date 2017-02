Salzburger als WM-Medaillensammler

Salzburgs Skisportler haben in den vergangenen zwei Wochen für herausragende Leistungen bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz (Schweiz) und bei der Biathlon-WM in Hochfilzen (Tirol) gesorgt. Sie reisen mit insgesamt acht Medaillen nach Hause.

Mit zwei Goldmedaillen, zwei silbernen und einer Bronzemedaille waren Salzburgs Skirennläufer in St. Moritz erfolgreicher als die Teams aus Frankreich, der USA, Kanada und Norwegen. Angeführt vom überragenden Marcel Hirscher sorgten Michaela Kirchgasser (Filzmoos) in der Kombination und Roland Leitinger (Lofer)mit Silber im Riesentorlauf für Jubel beim ÖSV. „Ich bin noch nie auf dem Podest gestanden, mein bestes Ergebnis war bis jetzt Platz sechs bei einem Weltcuprennen und jetzt bin ich auf einmal bei einer Weltmeisterschaft zweiter geworden“, sagte Roland Leitinger nach seinem Überraschungslauf.

Bei der Biathlon WM in Hochfilzen eroberten die beiden Salzburger Simon Eder und Julian Eberhard in der Herrenstaffel Edelmetall für Österreich. Simon Eder holte sich am Sonntag zudem noch eine zweite Bronzemedaille im Massenstart-Bewerb der Herren.

9 WM-Medaillen: Besteliste für Hirscher

Mit insgesamt neun WM-Mediallen trug sich Marcel Hirscher in die Besteliste der Skirennläufer ein. Erfolgreicher im Medaillenspiegel war nur Toni Sailer mit einer Goldmedaille mehr. Was Hirscher aber noch fehlt ist die Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Dieses Ziel wird den Annaberger und Doppelweltmeister von St. Moritz in den nächsten zwölf Monaten begleiten. Neben den WM-Erfolgen für Salzburgs Sportler läuft derzeit auch die Bewerbung für die Ski Weltmeisterschaft im eigenen Land. Hier fällt die Entscheidung 2018 zwischen Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) und der französischen Skiregion Courchevel-Méribel.