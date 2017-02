Neuer Einsiedler: Bewerbunsgfrist läuft bald ab

Nur noch bis Ende Februar kann man sich für einen Job bewerben, den es in Salzburg nur einmal gibt, nämlich jenen als Einsiedler am Palfen in Salzburg. Das Interesse ist groß.

Der Ausschreibung ist ein weltweites Echo beschieden. Sogar aus Argentinien und den USA kamen Bewerbungen für die Einsiedelei am Palfen. Diese dürften aber kaum Chancen auf Erfolg haben.

ORF

Wer von April bis Oktober hier Einsiedler sein will, muss nämlich Deutsch sprechen und auch ein offenes Ohr für Wanderer haben, die die Einsiedelei besuchen. Sowohl volksnah als auch in-sich-gekehrt hat der neue Einsiedler also zu sein. Bereits Anfang März könnte dann feststehen, wer der neue Einsiedler am Palfen wird.

