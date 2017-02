19 Haushalte durch Autounfall ohne Strom

In der Nacht auf Freitag hatten 19 Haushalte in St. Johann-Alpendorf (Pongau) stundenlang keinen Strom, weil ein Autolenker einen Stromverteilerkasten bei einem Unfall schwer beschädigt hatte. Der Mann konnte gefasst werden.

Der Autofahrer war am Donnerstag zwischen 22.00 und 23.00 Uhr im Ortsteil Oberalpendorf mit seinem Wagen gegen den Verteilerkasten geprallt. Dabei wurde der Kasten so schwer beschädigt, dass die 19 Haushalte in der Umgebung teilweise bis in die frühen Morgenstunden keinen Strom hatten - mit der unangenehmen Nebenwirkung, dass auch Boiler oder Heizungen nicht funktionierten.

Der Unfallverursacher war zunächst geflüchtet, konnte aber durch den Spürsinn einer Polizeistreife ausgeforscht werden. Ein Techniker hatte bei dem Stromkasten Kleinteile eines beschädigten Autos gefunden, Polizisten konnten das dazu passende Fahrzeug Freitagfrüh in der Umgebung ausfindig machen.

Knapp ein Promille bei Alkotest

Der Besitzer dieses Autos, ein 29-jähriger Pongauer, leugnete zunächst, mit dem Unfall etwas zu tun zu haben. Im Lauf der Einvernahme sagte er aber, dass er noch nüchtern gegen den Verteilerkasten gefahren sei und danach mehrere Halbe Bier getrunken habe. Ein Alkotest bei dem Mann ergab knapp ein Promille.

Er wird trotz seiner Rechtfertigung jetzt unter anderem wegen Fahrerflucht und Alkoholisierung am Steuer angezeigt. Über die Strafe entscheidet die Bezirkshauptmannschaft - es wird hier nachgerechnet, ob die Angaben des 29-Jährigen plausibel oder eine Ausrede sind. Durch den Unfall entstanden laut Salzburg AG mehrere tausend Euro Sachschaden.