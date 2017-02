Bei Forstarbeiten schwer verletzt

In Zell am See (Pinzgau) ist ein Einheimischer bei Forstarbeiten schwer verletzt worden. Der 69-Jährige wurde unter einem Baumstamm eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien.



Die Frau des Landwirts hörte die Hilferufe und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung durch einen Flugrettungsarzt mit dem Helikopter ins Zeller Spital geflogen.