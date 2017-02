Neuer Landarzt für Mühlbach

Mühlbach am Hochkönig (Pongau) bekommt wieder einen Landarzt. Anfang April übernimmt der Allgemeinmediziner und Radiologe Karl Hittmair die seit Monaten verwaiste Kassenstelle. Die Erleichterung ist groß. Damit fehlen noch zwei Hausärzte im Land Salzburg.

Seit Anfang Oktober steht die fix und fertig eingerichtete Ordination im Ortszentrum von Mühlbach leer. Der langjährige praktische Arzt ist in Pension, die Suche nach einem Nachfolger für die 1.500 Gemeindebürger und Urlaubsgäste war schwierig. Kranke musste nach Bischofshofen (ebenfalls Pongau) oder in andere Gemeinden fahren.

Bürgermeister sehr erleichtert

Auch Bürgermeister Manfred Koller (SPÖ) ist froh, dass nun eine Lösung in Sicht ist: „Es fällt mir ein Stein vom Herzen, große Erleichterung. In der letzten Zeit gab es wenige Tage, wo ich mit dem Thema nicht konfrontiert war.“

Am 3. April wird der 55-jährige Allgemeinmediziner und Radiologe Karl Hittmair die Landarztpraxis übernehmen. Er ist gebürtiger Oberösterreicher und hat viele Jahre in Krankenhäusern gearbeitet - zuletzt im Wiener Hanusch-Krankenhaus.

„Schon mein Vater war Landarzt“

Der Neue freut sich auf seine Aufgabe als Landarzt: „Persönlich reizt mich das selbstbestimmte Arbeiten, das breite fachliche Spektrum. Als Radiologe bin ich auch ein guter Diagnostiker, was für einen Landarzt besonders wichtig sein kann. Auch mein Vater war schon praktischer Arzt, und ich kenne diese Arbeit sehr gut.“

Wenn Mühlbach wieder einen praktischen Arzt hat, dann sind in Salzburg nur noch zwei Kassenstellen nicht besetzt - eine in Werfen-Tenneck, die andere in Großarl (beide Pongau).