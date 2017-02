Erfolge im Werkzeugbau und Lkw-Handel

Die einen produzieren und verkaufen Bohr- und Fräswerkzeuge, die anderen handeln mit Lastwagen. Und beide Firmen sind erfolgreich: Alpen-Maykestag in Puch-Urstein (Tennengau) und Tschann Nutzfahrzeuge in der Stadt Salzburg. Sie haben auch große Pläne.

Alpen-Maykestag verkauft jährlich 36 Millionen Bohr- und Fräswerkzeuge. An den drei Standorten in Puch-Urstein, in der Steiermark und in Kärnten sind 320 Mitarbeiter beschäftigt, der Umsatz erreichte zuletzt einen Rekordwert von 45 Millionen Euro. Das ist ein jährliches Wachstum von sieben Prozent. Und so soll es auch weitergehen. Alpen-Maykestag darf sich über etliche neue Kunden in der High-Tech- und Automobil-Zulieferindustrie in der EU freuen.

Tschann setzt 150 Mio. Um

Ähnlich wie beim Werkzeugbauer in Puch bilanziert man bei der Firma Tschann Nutzfahrzeuge in der Stadt Salzburg. Im vergangenen Jahr wurden 1.100 neue Lastwagen und 500 gebrauchte Lastwagen verkauft - meist von der holländischen Marke DAF. Der Konzern hat mit seinen sechs Standorten in Österreich und Bayern insgesamt 150 Millionen Euro umgesetzt. Er beschäftigt 300 Mitarbeiter. Auch hier geht man optimistisch in die Zukunft. Schließlich ist Tschann mit 33 Prozent Marktanteil der Spitzenreiter in der Zulassungsstatistik bei mittleren und schweren Lastwagen.