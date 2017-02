Paracelsusbad wird abgerissen

Der Abriss des Paracelsusbades in der Stadt Salzburg ist in vollem Gange. Wenige Wochen noch kann man verfolgen, wie das Gebäude aus den 1950er Jahren verschwindet. Dann startet der Neubau, der in zwei Jahren fertig sein soll.

1956 ist das Paracelsusbad in der Stadt Salzburg vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Körner eröffnet worden. Am 9. Jänner 2017 haben die Abbrucharbeiten begonnen.

Ende März sollen die Abbrucharbeiten beendet sein und der Weg frei für den Neubau nach den Plänen der Architekten Berger + Parkkinen. 27 Monate Bauzeit sind veranschlagt, und im zweiten Quartal des Jahres 2019 ist die Eröffnung geplant - wenn es keine Verzögerungen gibt.

Alte Stadtmauer wird sichtbar

Der Neubau des Paracelsusbades wird auch einen Blick auf Reste der Stadtmauer ermöglichen. Denn diese reichen bis an das Bauvorhaben heran und sollen durch ein Schaufenster von der neuen Tiefgarage aus sichtbar werden.

