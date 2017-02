Gemeinden suchen neuen Vertreter

Nach dem angekündigten Rücktritt des langjährigen Gemeindebundpräsidenten Helmut Mödlhammer, suchen die Gemeinden nach einem neuen Vertreter ihrer Interessen. Mödlhammer beendet 2017 seine 18 Jährige Amtszeit.

Die Gemeinden sind nahe am Bürger, ständig gibt es neue Vorschriften. Diese auch umzusetzen, bleibt meist an den Gemeinden hängen, sagen viele Bürgermeister. Das Aufgabenfeld der Gemeinden reicht dabei von Kinderbetreuung bis hin zur Versorgung der Senioren, wobei auch hohe Kosten anfallen.

Starke Vertretung gegenüber Regierung gesucht

Der neue Gemeindebundpräsident wird am 29. März in der Bundesvorstandssitzung gewählt. Bis dahin läuft fieberhaft die Suche nach einem geeigneten Vertreter. Auch Günter Mitterer (ÖVP), Bürgermeister von Sankt Johann und Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes, ist an der Auswahl beteiligt. Für ihn ist die Einigung auf einen Kandidaten ein ganz wichtiger Punkt, damit „der Gemeindebund, so wie unter Präsident Mödlhammer, weiterhin mit einer Stimme spricht und die Interessen der Gemeinden stark vertritt und vehement gegenüber der Regierung oder den einzelnen Ministerien auftritt“.

Neben Durchsetzungskraft gibt es aber noch weitere Voraussetzungen die der neue Gemeindebundpräsident erfüllen muss. Der Chef aller Gemeinden muss Präsident eines Landesverbandes und auch amtierender Bürgermeister sein. Früher konnte die Funktion nebenbei ausgeübt werden.

„Heute ist es ein voll fordernder Job, der viel Anwesenheit in Wien notwendig macht“, sagt Noch-Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer. Er ergänzt, „dass die Gemeinden heute in der Öffentlichkeit anerkannt sind, dieser Status müsse erhalten bleiben“.

