Größeres Depot für das Salzburg Museum

Das Salzburg Museum bekommt 2018 ein größeres Depot an der Alpenstraße im Süden der Stadt Salzburg. Denn der Nachbar im bestehenden Depot, das Museum der Moderne, zieht aus. Damit wird dringend benötigter Platz frei.

Für das Museum der Moderne wird gerade ein neues Depot in Koppl-Guggenthal (Flachgau) gebaut. Sobald es fertig ist, wird dieses Museum die Räume in der Alpenstraße nicht mehr benötigen - mehr dazu in Museum der Moderne bekommt neues Depot (salzburg.ORF.at; 15.11.2016).

„Können Sammlungen zusammenführen“

Das Salzburg Museum wird die Räumlichkeiten im Gebäude eines ehemaligen Möbelhauses übernehmen und adaptieren, freut sich Direktor Martin Hochleitner: „Wir können auf 1.500 Quadratmetern viele Sammlungen, die derzeit an verschiedenen Standorten - zum Beispiel in der Musikinstrumentensammlung - bündeln und zusammenführen. Wir können dann auch sehr gut Klimabereiche schaffen, wo wir unsere Objekte noch sorgsamer verwahren können.“

Das Salzburg Museum verfügt über rund 600.000 Objekte, die im Depot liegen. Der Platz dafür ist schon seit Jahren zu knapp - mehr dazu in Salzburg Museum: Kein Platz mehr im Depot (salzburg.ORF.at; 25.1.2015).

Angedachtes Wissenszentrum kommt vorerst nicht

Ursprünglich hatte das Salzburg Museum in der Alpenstraße ein neues Wissenszentrums geplant, sagt Hochleitner: „Wir als Stadt- und Land-Museum erkennen immer mehr und mehr, dass wir enormes Wissen mit unseren konkreten Objekten verbinden können. Und das wollen wir dann auch attraktiv zugänglich machen.“

Doch nach längerer Planung habe sich gezeigt, dass ein derartiges Zentrum derzeit nicht finanzierbar sei, so der Direktor. Deshalb werden die Kräfte ab 2018 für den Ausbau des Depots und für die Digitalisierung gebündelt.