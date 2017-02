Immer mehr Ältere als Models

Immer mehr Frauen und Männer ab 50 werden von Werbefachleuten als Models gebucht – für das Fernsehen oder Anzeigen in Zeitungen. „Best Ager“ sind eine Reaktion der Wirtschaft auf das zunehmende Durchschnittsalter der Bevölkerung.

Jugendkult und Jugendwahn in der Werbung seien längst nicht mehr so stark wie früher, sagen Experten. In Anthering (Flachgau) gibt es eine Agentur, die auf Best Ager spezialisiert ist. Managerin Ulrike Schatzl sagt, dass der Markt ehrlicher geworden ist: „Man kann keine Kosmetik für 25-Jährige verkaufen, die dann für 60-Jährige gedacht ist. Es ist unrealistisch.“

Vollbärte seit kurzem sehr gefragt

Schatzl sieht eine Veränderung seit ungefähr zehn Jahren: „Es hat damals schleichend angefangen, und nun werden Best Ager wirklich sehr sehr gut gebucht.“ Man ist ab 50 in dieser Kategorie. Die Älteste in Schatzls Team ist 84 Jahre alt: „Sie wird oft für große Kampagnen gebucht. Da gibt es keine Altersgrenze mehr nach oben.“

Sport, Weltoffenheit, Sprachausbildung

Offenes Wesen und Disziplin seien sehr wichtig: „Bei Frauen sollen schon auch die Proportionen stimmen. Die machen Sport und Reisen gerne. Eine Sprach- und Schauspielausbildung ist auch günstig. Bei uns laufen sehr viele Foto-Shootings und Dreharbeiten für Werbe-Clips.“

Gerade bei den Herren gebe einen neuen Trend zum Vollbart: „Das hat man sich vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können, dass Männer mit Bart fotografiert werden. Neben klassischer Schönheit sind natürlich auch Charisma und Unverwechselbarkeit gefragt.“