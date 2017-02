Radio Salzburg baut Marktführerschaft aus

Das ORF-Radio Salzburg konnte im vergangenen Jahr seine Markführerschaft weiter ausbauen. Das zeigen die Zahlen im aktuellen, unabhängigen Radiotest für das Jahr 2016.

Demnach hat „Radio Salzburg“ sowohl bei den Reichweiten als auch bei den Marktanteilen gegenüber 2015 noch einmal kräftig zugelegt. In der Zielgruppe ab zehn Jahre hat Radio Salzburg im Jahr 2016 31,8 Prozent aller Salzburger erreicht. Das entspricht einem Plus von 1,6 Prozentpunkten gegenüber dem Jahr davor. Noch deutlicher ist in dieser Zielgruppe der Marktanteil gestiegen, nämlich von 34 auf 36 Prozent.

Ähnlich stark konnte Radio Salzburg in der Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren zulegen: 18,2 Prozent entsprechen einem Plus von 1,5 Prozentpunkten gegenüber 2015. Der Marktanteil stieg dabei gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent.

Mit Regionalität erfolgreich

„Das Ergebnis des Radiotests ehrt uns sehr. Es ist gleichzeitig die Bestätigung für den Weg des ORF Salzburg-Teams, auf mehr Regionalität zu setzen. Wir verstehen uns als Dienstleister für die Bevölkerung. Höchste Qualität ist der Anspruch, den wir stellen und das Ziel, das wir erreichen wollen. Die erfreulichen Daten sind Ansporn, diesen Weg weiter fortzusetzen. Ich danke im Namen des Teams für das Vertrauen, das uns unser Publikum entgegenbringt“, sagt ORF-Landesdirektor Christoph Takacs.

ORF

Im gesamten Sendegebiet hören täglich rund 200.000 Menschen das ORF Radio Salzburg.