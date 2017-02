Zeller See: Frau ins Eis eingebrochen

In Zell am See (Pinzgau) ist Mittwochvormittag eine belgische Urlauberin auf dem zugefrorenen See ins Eis eingebrochen. Der Unfall endete glimpflich. Der See wurde daraufhin wieder von der Stadgemeinde gesperrt.

Gerald Lehner

Die 66-jährige Belgierin wanderte laut Polizei mit einer gleichaltrigen Freundin beim Strandbad Thumersbach auf den See hinaus - wie tausende Einheimische und Gäste in den vergangenen Tagen. Allerdings sollen die Frauen in einem Bereich unterwegs gewesen sein, der nicht freigegeben war.

Schock und leichte Unterkühlung

Die Belgierin wurde Helfern mit einer Bergehilfe rasch aus dem See geborgen. Sie kam laut den Einsatzkräften mit einem Schock sowie einer leichten Unterkühlung davon und wurde im nahen Zeller Spital erstversorgt. Der Zeller See wurde nach mehreren Tagen Wander- und Eislaufspaß am Mittwochvormittag wieder offiziell gesperrt.

Dringende Warnung, Seen zu betreten

Experten warnen wegen des aktuellen landesweiten Tauwetters generell davor, das Eis auf den Salzburger Seen weiterhin zu betreten. Wenn die Decken an vielen Stellen noch immer massiv seien, dann heiße das nicht, dass der ganze See sicher sei, betont Bernd Niedermoser von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Salzburg.

Beliebtes Ziel am vergangenen Wochenende

Am vergangenen Wochenende waren noch zahlreiche Besucher auf dem in Teilbereichen offiziell freigegebenen Zeller See. Da war es noch sehr frostig:

zurück von weiter

Im Salzburger Flachgau gab es schon am letzten Wochenende mehrere Unfälle von Wanderern, die in Seen einbrachen. Alle kamen glimpflich davon.