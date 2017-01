Palfinger übernimmt dänischen Händler

Der börsenotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger hat seinen dänischem Händler gekauft, die Palfinger Danmark AS. Es werden alle Mitarbeiter sowie das Vertriebs- und Servicenetz übernommen.

Die bisherige 100-Prozent-Eigentümerin, die Stiholt Holding AS, fokussiere sich in Zukunft auf ihr Kerngeschäft, teilte Palfinger dazu am Dienstag mit. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.

Seit 20 Jahren auf dänischem Markt

Palfinger Danmark ist als Generalimporteur und Händler seit mehr als 20 Jahren für Palfinger tätig und beschäftigt an zwei Standorten rund 20 Mitarbeiter. Es werden vor allem Lkw-Ladekräne, Forst- und Recyclingkräne sowie Hooklifts und Schiffskräne vertrieben.

Dänemark sei ein hoch entwickelter Markt für Hebe- und Ladegeräte mit auch zukünftig zu erwartenden stabilen Wachstumsraten, so Palfinger.

