16-Jähriger bedroht Taxilenkerin mit Messer

In der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Sonntag gleich zwei Raubüberfälle passiert: im Stadtteil Maxglan bedrohte ein 16-Jähriger eine Taxilenkerin mit einem Messer, in Lehen schlugen zwei Unbekannte einen Mann nieder.

Der mutmaßliche Taxi-Räuber stieg gegen 21.30 Uhr Samstagabend vorne in das Taxi ein. Während der Fahrt zückte er dann plötzlich ein Messer, bedrohte die Taxilenkerin und forderte Geld. Die Frau übergab ihm ihre Brieftasche. Daraufhin flüchtete der Täter.

Frau identifizierte Räuber bei Gegenüberstellung

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung der Polizei verlief erfolgreich: mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Bei einer Gegenüberstellung identifizierte die Taxilenkerin den 16-jährigen Pongauer. Der junge Mann war geständig und wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Unbekannte attackierten Mann in Salzburg-Lehen

Auch in Lehen waren bei einer Fahndung zahlreiche Polizisten unterwegs. Zwei Unbekannte sollen auf einem Parkplatz einen 19-jährigen Mann attackiert haben. Der Salzburger gab gegenüber der Polizei an, dass er von zwei unbekannten Männern auf einem Parkplatz zwei Schläge ins Gesicht bekam und daraufhin diese seine Umhängetasche entrissen haben. Darin soll sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befunden haben. Eine Fahnung nach den unbekannten Tätern verlief bislang negativ. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.