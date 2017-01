Mann stürzt bei Notdurft in Bach

Ein 19-jähriger Däne ist Freitagnacht bei der Verrichtung seiner Notdurft in die Kapruner Ache (Pinzgau) gestürzt. Der Mann wurde abgetrieben, ein Freund konnte ihn rund 100 Meter weiter an das Ufer ziehen.

Der Unfall passierte kurz vor 23.00 Uhr. Der Mann rutschte beim Verrichten der Notdurft auf der mit Schnee bedeckten Böschung aus und fiel in die rund einen Meter tiefe Kapruner Ache. Schon nach wenigen Metern verloren seine Freunde ihn aus dem Blickfeld. Sie liefen ihm flussabwärts nach, zirka 100 Meter weiter konnte ihn einer der jungen Männer aus dem Bach ziehen. Gemeinsam mit einem anderen Freund brachten sie ihn auf einen Gehsteig neben der Straße.

FF Kaprun

Der Däne wurde unterkühlt ins Krankenhaus Zell am See (Pinzgau) gebracht. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Kaprun, das Rote Kreuz, die Wasserrettungen Mittersill und Zell am See, ein Notarztteam und eine Polizeistreifen waren im Einsatz.