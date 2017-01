Verkehrschaos: Mayr kündigt Lösung an

Im Mitterpinzgau soll es schon bald eine Verbesserung gegen das Verkehrschaos geben. Das kündigte Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG) am Montagabend bei einem „Verkehrsgipfel“ an. Kritiker fordern seit Jahren ein Umdenken der Politik.

Neue Basis für Maßnahmen, die den Großraum Zell am See künftig vom Chaos befreien sollen, ist laut Mayr eine so genannte Pendlerstudie. Eine weitere Studie über den Verkehr der Touristen soll noch folgen. Bei der Pendlerstudie habe sich etwas Überraschendes ergeben, sagte Mayr, als er die Pendlerstudie am Montagabend bei einem „Verkehrsgipfel“ in Zell am See (Pinzgau) vorstellte.

Alte Forderung S-Bahn nun zugesichert

Von den 5.000 täglichen Einpendlern nach Zell komme ein Drittel aus dem Oberpinzgau, gut ein Drittel aus Richtung Saalfelden und knapp ein Drittel aus Richtung Bischofshofen.

Deshalb werde mit Einführung des Winterfahrplans 2017 heuer im Dezember die S3 von Freilassing über Salzburg, Bischofshofen und Schwarzach weiter nach Zell am See und Saalfelden geführt - mit einem verdichteten Fahrplan, so der Landesrat, über dessen Verkehrspolitik seit Monaten angeregt diskutiert wird. Die S-Bahn ist eine alte Forderung vieler Unter- und Mitterpinzgauer. Regionale Aktivisten wollen den Verkehr zum zentralen Thema der kommenden Landtagswahl machen.

„Ab 2020 wird es perfekt sein“

Außerdem soll noch vor dem Sommer der Kitzsteinhorn-Kreisverkehr in Zell ausgebaut werden, sagt der Verkehrslandesrat: „Ab Sommer 2017 wird es besser im Pinzgau, noch besser ab Sommer 2018 und perfekt ab 2020.“ Diese Zuversicht gründet sich auch darauf, dass bis 2020 die geplante Entlastungsstraße entlang des Zeller Flugplatzes fertig sein soll. Sie soll einen Großteil des Autoverkehrs aus dem Oberpinzgau in Richtung Salzachtal aufnehmen.

