Kälte: Notschlafstellen voll

Die Caritas Salzburg reagiert auf die anhaltende große Kälte und öffnete am Montag ein zusätzliches Notquartier für Obdachlose. Das Haus Franziskus kann den Bedarf an Notschlafstellen nicht mehr decken.

86 Plätze für arbeitslose Österreicher und Notreisende stehen im Haus Franziskus in Salzburg-Parsch zur Verfügung. Am vergangenen Wochenende aber suchten derart viele Bedürftige einen Schlafplatz, dass das Haus Franziskus erstmals den Bedarf nicht mehr abdecken konnte. Die Caritas öffnete am Montag deshalb vorübergehend wieder die „Arche Süd“ in Salzburg-Herrnau. In dem Gebäude der Pfarre Herrnau stehen zusätzlich 20 Schlafplätze zur Verfügung. Im Haus Franziskus in Salzburg-Parsch ist auch das neue Logistikzentrum der Caritas untergebracht. Die Caritas bittet um Kleiderspenden, vor allem warme Winterkleidung wird dringend benötigt, sagte Caritas Direktor Johannes Dines.