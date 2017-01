Salzburg wirbt um französische Gäste

Eine Reise nach Paris hat kürzlich eine Salzburger Delegation genützt, um Tourismuswerbung an der Seine zu machen. Denn seit Kurzem gibt es eine direkte Flugverbindung Salzburg-Paris.

Dementsprechend groß ist die Hoffnung, dass künftig viele Urlauber von der Seine an die Salzach kommen, um Salzburg zu besuchen. In der österreichischen Botschaft in Paris ging es kürzlich auch darum, in der Metropole an der Seine die Werbetrommel für Salzburg zu rühren, das nur noch eineinhalb Flugstunden entfernt ist.

„Für einen Franzosen ist das etwas ganz neues. Und es gibt wohl kaum eine schönere und italienischere Stadt in den Alpen als Salzburg“, sagte etwa Eric Straumann, Abgeordneter im französischen Parlament.

„Haben alles, was Franzosen lieben“

Und wer er noch nicht so genau wusste, sollte beim Empfang in Paris von den Vorzügen Salzburgs überzeugt werden. „Wir wollen uns als weltoffene, bunte Kulturstadt präsentieren“, sagte Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden. „Wir haben alles, was die französischen Gäste von uns erwarten“, betonte Flughafen-Direktor Roland Hermann.

Dem pflichtete auch Anton Bucek, Aufsichtsratsmitglied des Flughafens Salzburg, bei. „Sie essen und trinken gerne gut, und beides können sie bei uns in Salzburg. Mit dem Flug ist jetzt sozusagen das Baby auf der Welt. Und wir können nur hoffen, dass es genügend Kraftnahrung bekommt", damit es diesen Flug möglichst lange gibt“, sagte Bucek.

Als Kraftnahrung gab´s Salzburger Nockerl

Als Kraftnahrung gab’s von eigens aus Salzburg eingeflogenen Köchen zubereitete echte Salzburger Nockerl. „Die Salzburger Küche genießt weithin einen guten Ruf. Und Salzburger Nockerl kennt man - glaube ich - auch hier in Paris“, sagte der Koch Hans-Peter Putz.

Wie Salzburger Nockerl ganz genau gehen, wussten in Paris zwar die wenigsten - geschmeckt haben sie aber offenbar allen. „Sie waren sehr, sehr gut, exzellent. Die Früchtesoße hat besonders fein geschmeckt“, meinten etwa Marielle und Judith Le Monnier, Musikerinnen aus Frankreich. Auf Wiedersehen in Salzburg hieß damit dann zum Abschluss des Abends in Paris.

