Neue Linie: Jungfernflug nach Paris

Seit Mittwoch gibt es wieder eine direkte Flugverbindung zwischen Paris und Salzburg. Nicht nur bei der Wirtschaftskammer hofft man auf mehr Gäste aus Frankreich. Bisher war Salzburg als Ferienregion dort nicht sonderlich beliebt.



Fünf Mal pro Woche bringt er Passagiere von Paris nach Salzburg, und umgekehrt – der Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen. Unter den ersten Passagieren am Mittwoch war Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Bald mehr Ski-Berggäste aus Frankreich?

Haslauer reiste Mittwoch mit einem großen Tross und Experten nach Paris, um die Großglockner Hochalpenstraße als Weltkulturerbe bei der UNESCO einzureichen. Diese Straße dürfte auch viele Bergurlauber, Wanderer und Alpinisten aus Frankreich interessieren, die bisher in den Ostalpen noch nicht so oft unterwegs sind. Man hofft auf zusätzliche Werbung.

„Salzburg dort in Vergessenheit geraten“

Allein im Großraum Paris leben 15 Millionen Menschen, die mit der neuen Verbindung in nur einer Stunde und 40 Minuten nach Salzburg fliegen können. Bislang kamen kaum Franzosen nach Salzburg.

Bei den Nächtigungen machen sie nicht einmal ein Prozent aus, sagt Anton Bucek, der in der Wirtschaftskammer für den Flugverkehr zuständig ist: „Sie waren schon einmal hier. Wir sind nur in Vergessenheit geraten und müssen nun aufzeigen. Wenn man sechs oder sieben Jahre in einem Markt überhaupt nicht investiert hat, dann muss man bei null anfangen. Das ist halt am Anfang ein wenig schmerzhaft und teuer.“

Salzburg und Eurowings investieren viel

Vor elf Jahren ist die frühere Flugverbindung zwischen Salzburg und Paris eingestellt worden. Es gab zu wenig Passagiere. Um künftig mehr Gäste aus dem Großraum Paris nach Salzburg zu locken, nimmt die Tourismuswerbung viel Geld in die Hand, sagt Herbert Brugger, leitender Touristiker in der Stadt Salzburg: „Es geht um einige hunderttausend Euro. Neben Salzburg nimmt auch die Airline viel Geld in die Hand, um so eine Linie anzuschieben.“

Bei der Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings mit Sitz in Düsseldorf verspricht man sich einen Erfolg mit der neuen Linie von Salzburg nach Paris. Der erste Flug am Mittwoch war gut gebucht.

Große Hoffnungen für neuen Markt ORF-Redakteurin Christine Frenkenberger ist auf dem ersten Flug nach Paris und dann wieder retour geflogen.

