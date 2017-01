„Gut, dass Sessellift durchgefahren ist“

Nach den dramatischen Minuten auf einem Sessellift in Obertauern (Pongau/Lungau), bei dem ein Schüler an einem Sessel hing, ist die Begleitlehrerin erleichtert. Sie ist im Rückblick „froh, dass der Sessellift durchgefahren ist.“

Die Physiklehrerin Michaela Kohles und drei Schüler stiegen am Mittwoch in den Vierersesselift. Aber nur die Lehrerin und zwei Kinder behielten ihre Plätze, der zwölfjährige Schüler rutschte weg: „Der Schüler ist beim Einstieg vom Sessellift abgerutscht und ist dann mit der Achsel am Fußbügel hängen geblieben“, schildert Kohles. „Die andere Hand habe ich gehalten - und er ist die ganze Fahrt lang da gehangen. Die Ski sind nach unten gebaumelt.“

„Bei jeder Liftstütze ist er nach unten gerutscht“

Das Liftpersonal der Seekarspitzbahn dürfte den Zwischenfall nicht bemerkt haben, sagt die Lehrerin: „Ich bin davon ausgegangen, dass der Sessellift gleich gestoppt wird. Das war dann aber nicht der Fall. Ich habe versucht, den Schüler so gut wie möglich zu beruhigen und ihm zu sagen: Wir fahren nicht lange. Er soll sich festhalten. Bei jeder Liftstütze habe ich gemerkt, dass der Schüler noch ein bisschen weiter nach unten rutscht. Es war schon hoch. Es war kaum Skipiste, sondern freies Gelände, wo wir drübergefahren sind.“

FMT Pictures

Für die vier dauerte die Liftfahrt eine gefühlte Ewigkeit, schildert die Physiklehrerin am Salzburger Christian-Doppler-Gymnasium: „Gefühlt war das eine Stunde. Aber es waren in Wirklichkeit maximal zehn Minuten.“

Ruck beim Anhalten als mögliche Gefahr

Mit einem Schrecken, aber erleichtet erreichte die Lehrerin mit den drei Schülern die Bergstation. Im Rückblick ist sie froh, dass der Lift nicht angehalten wurde: „Ich bin froh, dass der Sessellift durchgefahren ist. Denn durch den Ruck (beim Anhalten - Anm.) weiß ich nicht, ob der Schüler das gehalten hätte. Es war für den schon anstrengend - aber es ist zum Glück nichts passiert. Ich will keine Vorwürfe machen.“

„Für mich war klar, dass er das schafft“

Die Physiklehrerin ist stolz auf den Zwölfjährigen, der so tapfer durchhielt: „Ich habe mir gedacht: Der darf da nicht hinunterfallen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er herunterfällt. Für mich war klar, dass er das schafft - und er hat es auch geschafft. Aber ich sage: Ich habe meine Sünden abgebüßt.“

Der Schüler erlitt bei dem Vorfall nur einen Bluterguss - und konnte weiter am Skikurs teilnehmen. Mehr dazu in Zwölfjähriger hing an Sessellift, Lehrerin hielt ihn (salzburg.ORF.at; 12.1.2017).