Streit um Waschbox endete mit Faustschlägen

Ein Streit zweier Autofahrer vor der Waschanlage einer Tankstelle in der Stadt Salzburg ist am Mittwoch in eine handfeste Auseinandersetzung ausgeartet.

Ein 44-jähriger Taxilenker hatte einen 38-jährigen Salzburger beschuldigt, sich vorgedrängt zu haben. Nach anfänglichen Beschimpfungen soll der gebürtige Türke seinem Kontrahenten schließlich mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt haben. Wie schwer der 38-Jährige verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Opfer gab an, sich selbst zum Arzt begeben zu wollen. Laut Polizei laufen derzeit weitere Ermittlungen.