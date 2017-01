Gaißau-Hintersee: Zufrieden nach ersten Tagen

Seit Samstag hat das Skigebiet Gaißau-Hintersee (Flachgau/Tennengau) zumindest teilweise geöffnet - und die Betreibe sind zufrieden mit dem ersten Zwischenergebnis. Die Gäste sind den Lifte treu geblieben.

Nach wochenlangem Zittern, ob das Skigebiet überhaupt aufsperren kann, begann am Samstag die Saison in Gaißau-Hintersee. Die lange Diskussion um die Zukunft des Skigebiets hat die Kunden dabei offenbar nicht abgeschreckt. Vor allem am Samstag bei schönem Wetter seien viele wiedergekommen, freut sich Albert Ebner, einer der Skigebiets-Minderheitseigentümer und Hotelier in Hintersee: „Der Andrang war sehr gut. Ich schätze, dass um die 1.300 bis 1.500 Personen im Skigebiet waren. Es sind sehr viele Gäste aus Nah und Fern gekommen, sehr viele Saisonkartenbesitzer, die gesagt haben: Gott sei Dank geht es los.“

www.neumayr.cc

„Hoffen, dass auch restliche Lifte bald fahren“

Trotz guter Schneelage ist derzeit aber nur knapp die Hälfte der Lifte in Betrieb - vier von neun. Ob und wann die anderen Lifte aufsperren, kann Albert Ebner noch nicht sagen: „Wir hoffen, dass es weitergeht, dass wir versuchen, die anderen Lifte auch aufzusperren. Aber ich selbst kann das leider nicht entscheiden und kann in diesen Prozess auch nicht eingreifen.“ Das hängt vom chinesischen Haupteigentümer und Investor ab.

Links: