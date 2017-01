Mutmaßlicher Kreditkartenbetrüger gefasst

Im Pongau haben Polizisten jetzt einen 27-jährigen Ungarn als mutmaßlichen Kreditkartenbetrüger ausgeforscht. Der Schaden hält sich in Grenzen, der Verdächtige wird auf freiem Fuß angezeigt.

Der Ungar hatte sich im Dezember 2016 Zugang zu Kreditkartendaten verschafft und legte auf einer Wettplattform ein Benutzerkonto an, an welchem er mit den Daten der Kreditkarte Abbuchungen in Höhe von knapp 1.000 Euro veranlasste.

Über die IP-Adresse sowie Auskunft der Internetwettfirma konnten die Personendaten eines 27-jährigen Ungarn mit Wohnsitz im Bezirk St. Johann ausforschen. Der Verdächtige ist voll geständig und wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg auf freien Fuß angezeigt. Wie der Mann auf die Daten der Kreditkarte kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.