Mönchsberggarage: Stadt sieht „Willkür“

Die Stadt Salzburg hat am Montag offiziell Beschwerde gegen den negativen Bescheid des Landes zum geplanten Ausbau der Mönchsberggarage eingebracht. Sie wirft LHStv. Astrid Rössler (Grüne) „parteipolitisch motivierte Willkür“ vor.

Bei dem Streit geht es um die Flächenwidmung für ein um mehr als 600 Stellplätze vergrößerte Garage im Mönchsberg in der Stadt Salzburg: Die Stadt beschloss diese Flächenwidmung Ende Mai trotz Protesten von Bürgerinitiativen und der Grünen in der Landeshauptstadt. Allerdings muss dieser Beschluss von der Raumordnungsabteilung des Landes bestätigt werden - und das tat die Rössler unterstellte Raumordnungsabteilung nicht. Stattdessen lehnte sie das von der Stadt vorgelegte Konzept ab - mehr dazu in Mönchsberggarage: Land lehnt Ausbau ab (salzburg.ORF.at; 12.12.2016).

Schaden: Rössler setzte Ablehnung durch

Die Akteneinsicht habe gezeigt, wie Rössler ihren Willen gegen die Experten der eigenen Raumordnungsabteilung durchgesetzt habe, sagte Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ): „Hier wurde in einer Behördenangelegenheit bewusst parteipolitisch motivierte Willkür betrieben – das legt jedenfalls die Chronologie nahe, wie sie unser Anwalt jetzt bei der Einsicht in den Behördenakt beim Land gewonnen hat.“

So habe etwa der für den Akt zuständige Beamte schon im November erläutert, warum die Erweiterung zu genehmigen sei und wenig später erklärt, eine Weisung zu benötigen, weil nach Beurteilung der zuständigen Fachabteilung des Landes eine Versagung rechtswidrig sei, betonte die Stadt in einer Aussendung am Montag. Die Stadt werde auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft schicken, sagte ein Sprecher der Stadt gegenüber der APA.

„Argumente des Fachgutachtens überwogen“

Im Büro von Rössler zeigte man sich am Montag verwundert. Die Fachabteilung habe sehr wohl die Meinung der Raumordnungsreferentin unterstützt: „Sonst gäbe es kein negatives Fachgutachten aus der Abteilung, dass die Erweiterung nicht mit dem Räumlichen Entwicklungskonzept der Stadt konform geht“, sagte ein Sprecher Rösslers. Ein Beamter in der Abteilung habe zwar die juristische Beurteilung vertreten, dass der Ausbau zu genehmigen sei. „Astrid Rössler war aber der Überzeugung, dass die Argumente des Fachgutachtens überwiegen und hat eine Weisung erteilt. Das ist kein Geheimnis.“

Über den Einspruch der Stadt Salzburg entscheidet nun das Landesverwaltungsgericht.

