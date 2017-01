Saalfelden: Auto brennt aus

In Saalfelden (Pinzgau) ist in der Nacht auf Freitag ein Fahrzeug ausgebrannt. Das Feuer dürfte wegen eines technischen Defekts ausgebrochen sein. 30 Einsatzkräfte löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr Saalfelden und der Löschzug Harham zu einem Fahrzeugbrand am Biberg gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen stand das Auto bereits in Vollbrand. 30 Einsatzkräfte löschten die Flammen mit schwerem Atemschutz. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug aber entstand Totalschaden. Brandursache soll ein technischer Defekt sein, die Ermittler konnten ein Fremdverschulden ausschließen.