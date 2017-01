Erhebliche Lawinengefahr in Salzburgs Bergen

Neuschnee und Sturm haben die Lawinengefahr in Salzburgs Bergen ansteigen lassen - sie ist derzeit „erheblich“. Das ist die Stufe drei auf der fünfteiligen Skala. Nur in den Lungauer Nockbergen wird die Gefahr noch gering eingestuft.

Nach Angabe des Salzburger Lawinenwarndienstes sammelte sich im Gelände umfangreicher Triebschnee an. In steilen Bereichen könne bereits eine einzelne Person ein Schneebrett auslösen.

Appell an „Zurückhaltung“ der Tourengeher

Am Donnerstag herrschten in den Bergen „unwirtliche Verhältnisse“, betonte der Lawinenwarndienst: Es sei sehr kalt und stürmisch. Dazu komme noch schlechte Sicht. Der Schneesturm habe in allen Hangrichtungen Triebschneepakete abgelegt: „Der frische Triebschnee liegt vor allem am Waldrand, in Rinnen und in den kammfernen Leehängen.“ Schneebrettanrisse von 30 bis 100 Zentimetern seien möglich, ebenso ein Durchreißen auf bodennahe Schichten.

Auch in den nächsten Tagen dürfte die Lawinengefahr durch die große Kälte nur sehr langsam zurück. Skitourengehern wurde geraten, mäßig steiles, windgeschützteres und vor allem gut bekanntes Gelände zu nutzen: „Zurückhaltung ist wichtig“, so der Lawinenwarndienst.

