Schwerstbehindertenheim wird neu gebaut

Das Schwerstbehinderten-Betreuungsheim Konradinum wird in Eugendorf (Flachgau) neu gebaut. Das Land Salzburg stimmte nun dem Kauf eines Grundstücks dafür zu. Volksanwaltschaft und Bewohnervertretung hatten ja das Heim kritisiert.

Auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück in Eugendorf soll das neue Konradinum spätestens 2018 gebaut werden. Das betont jetzt Landeshauptmann-Stellvertreter und Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Das Land Salzburg kauft das Grundstück dafür um eine Million Euro, das wurde jetzt in der Landesregierung beschlossen. Jetzt soll ein zweistufiges Vergabeverfahren folgen: Zunächst will das Land einen „Projekt- und Finanzierungspartner finden“, so Stöckl. „Und dann wollen wir unter Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer das entsprechende Projekt verfeinern und umsetzen.“ Einziehen sollen die Bewohner dann frühestens 2019.

Bewohnvertretung sieht sich in Kritik bestätigt

Vor gut einem Jahr hatten Volksanwaltschaft und Bewohnervertretung auf Missstände in Unterbringung und Pflege in dem Heim für schwerstbehinderte Menschen aufmerksam gemacht - mehr dazu in Kritik an Schwerstbehindertenheim (salzburg.ORF.at; 16.2.2016).

ORF

Die jetzigen Neubaupläne befürwortet Erich Wahl von der Bewohnervertretung. Für ihn ist das „auch eine Bestätigung, dass hier neben einer baulichen Neukonzeptionierung auch ein inhaltliche, pädagogische Neukonzeptionierung notwendig ist.“ In der Zwischenzeit werde man aber gemeldete Freiheitsbeschränkungen weiterhin überprüfen und auch unangemeldete Besuche machen, kündigte Wahl an.

Externer Betreiber soll übernehmen

Insgesamt sind für den Neubau rund 5,5 Millionen Euro eingeplant. Das Land Salzburg will das Heim auch nicht mehr selbst betreiben, sondern einem externen Betreiber übergeben. Fixiert sei hier noch nichts, heißt es vom Land. Interesse von einzelnen Betreibern sei aber bereits vorhanden.

Link: