Restalkohol: Mit 1,34 Promille am Steuer

Freitagvormittag hat die Polizei im Stadtzentrum von Neumarkt am Wallersee (Flachgau) einen Autofahrer erwischt, der sich mit Restalkohol ans Steuer gesetzt hatte. Ein Alkotest bei dem Mann ergab immer noch 1,34 Promille.

Der 53-jährige Neumarkter war den Polizisten aufgefallen, weil er am Vormittag mit vereisten Autoscheiben im Neumarkter Zentrum unterwegs war. Bei einer Kontrolle gab der Mann an, am Vorabend getrunken zu haben. Nach dem Alkotest musste der 53-Jährige seinen Führerschein abgeben. Er wird zudem angezeigt.

Mit 1,9 Promille gegen Brückenmauer

Bereits in der Nacht auf Freitag verursachte ein 33-Jähriger mit 1,9 Promille auf der Wiestal Landesstraße bei Adnet (Tennengau) einen Unfall: Der Einheimische kam bei einer Brücke ins Schleudern und prallte mit dem ausgeliehenen Auto gegen eine Brückenmauer. Verletzt wurde dabei niemand, das Auto wurde aber schwer beschädigt.

Die Polizisten konnten dem 33-Jährigen keinen Führerschein abnehmen, weil dieser keinen besaß. Er wird jetzt bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt.