Bluttat Henndorf: Warten auf Obduktionsergebnis

Nach dem mutmaßlichen Mord und Selbstmord in Henndorf-Wankham (Flachgau) warten die Ermittler jetzt auf die Ergebnisse der Obduktion der beiden Toten: Vor allem der Todeszeitpunkt ist für sie interessant.

Seit Freitagvormittag werden die beiden Toten - ein 74-jährige Henndorferin und ihr 43 Jahre alter Sohn - in der Salzburger Gerichtsmedizin obduziert. Vor allem die Klärung des zeitlichen Ablaufs der Tat ist für die Ermittler interessant. Denn das letzte Lebenszeichen der 74-Jährigen gab es Dienstagvormittag. Eine Freundin der Frau fand dann am Donnerstag gegen 16.00 Uhr die tote 74-Jährige und ihren Sohn.

Suche nach Motiv

Sobald das Obduktionsergebnis vorliegt, sollen im Lauf des Nachmittags dann die Angehörigen und Freunde der Toten einvernommen worden, sagte Polizeisprecherin Eva Wenzl Freitagvormittag zum ORF: „Wir versprechen uns so Hinweise auf das Motiv.“ Vor allem die Aussagen der Schwester des Toten sind für die Ermittler wichtig. Diese wurde zwar am Donnerstag bereits verständigt, bisher aber noch nicht einvernommen.

Hinweise, dass eine Krankheit Auslöser für die Tat gewesen sein könnte, lagen vorerst nicht vor. Der Sohn war vor vier Monaten wieder im Haus der Mutter eingezogen. Die beiden sollen sehr zurückgezogen gelebt haben.

43-Jähriger soll Mutter und sich selbst getötet haben

Der 43-jährige Sohn soll ja seine Mutter und einen Hund der drei Hunde der Frau erschossen und dann sich selbst getötet haben. Der 43-Jährige hing in einem Stall an einem Seil, gleichzeitig dürfte er sich auch noch selbst erschossen haben. Die Tatwaffe soll ein Kleinkalibergewehr sein. Ob dieses auch vorschriftsmäßig registriert war, ist derzeit nicht bekannt.

Mutter und sich selbst getötet Nach der Bluttat in Henndorf, bei der ein 43-Jähriger seine Mutter und sich selbst getötet haben soll, laufen die Ermittlungen.

Die Freundin und die getötete 74-Jährige hörten oder sahen sich fast jeden Tag. Da sich die Henndorferin seit 27. Dezember aber nicht mehr gemeldet hatte, fuhr die Freundin am Donnerstag gegen 16.00 Uhr zu dem Haus in Henndorf-Wankham auf. Dort entdeckte sie die Leiche der Frau und ihres Sohnes - mehr dazu in Mutmaßlich Mord und Suizid in Henndorf (salzburg.ORF.at; 29.12.2016).