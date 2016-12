Junge Frauen in Lokalen sexuell belästigt

In Lokalen in der Salzburger Altstadt sollen am Donnerstag und Freitag zwei Männer insgesamt drei junge Frauen - 20 und 21 Jahre alt - sexuell belästigt haben. Einer der beiden - ein 45-jähriger Lamprechtshausener - wurde gefasst.

Der 45-Jährige Mann soll in der Nacht auf Freitag in einem Lokal am Rudolfskai zwei jungen Frauen auf der Brust und im Schritt unsittlich berührt haben. Danach verschwand der Flachgauer. Polizisten konnten den Tatverdächtigen schließlich an einer Bushaltestelle aufgreifen. Der 45-jährige machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Er wird jetzt bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Geschlechtsteil gegen Becken gedrückt

Bereits in der Nacht auf Donnerstag soll ein unbekannter Mann eine 20-Jährige in einem Imbisslokal in der Altstadt belästigt haben. Er soll laut Aussagen der jungen Salzburgerin sein Geschlechtsteil gegen ihr Becken gedrückt haben. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und krauses, lockiges blondes Haar gehabt haben. Nach Angaben der 20-Jährigen trug er zudem ein rot kariertes Hemd. Die Polizei sucht jetzt nach ihm.